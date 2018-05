Gietl-Messini tripletta di pareti nord

(ANSA) - BOLZANO, 28 MAG - Scalare tre delle pareti nord più famose delle Alpi (Ortles, Grande Cima e Grossglockner), spostandosi da una montagna all'altra in bicicletta: è l'impresa che gli alpinisti Simon Gietl e Vittorio Messini stanno tentando in queste ore.

L'altoatesino e il romano di nascita tirolese d'adozione la scorsa notte, durante una bufera di neve, hanno scalato l'Ortles (3.905 m) e sono poi scesi con gli sci. "Poco prima del loro passaggio nella zona del Colle di bottiglia è scesa una valanga e hanno dovuto cambiare leggermente rotta", racconta lo staff.

Nel tardo pomeriggio i due alpinisti arriveranno in bici alle Tre Cime di Lavaredo, dove affronteranno la parete nord della Grande Cima (2.999 m). Di notte pedaleranno poi verso il Grossglockner (3.798 m), la montagna più alta dell'Austria.

L'obiettivo è di concludere i 330 chilometri e 7.300 metri di dislivello in meno di 48 ore. I due si sono ispirati a Hans Kammerlander e Hans-Peter Eisendle che nel 1991 avevano scalato Ortles e Grande Cima in questo modo.