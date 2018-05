Basket: Aquila Trento batte Venezia 80-78

(ANSA) - TRENTO, 26 MAG - "Avevamo grande voglia di impattare bene la partita, che sapevamo poteva significare impattare bene la serie. Dovevamo farlo contro un'avversaria di alto livello, che conosciamo bene, e siamo riusciti nel nostro obiettivo".

Così l'allenatore dell'Aquila Basket Trento, Maurizio Buscaglia, dopo la vittoria di ieri sera in gara 1 di semifinali scudetto a Venezia per 80-78.

"Credo che ci sia molto del nostro nelle 15 palle perse di Venezia - ha aggiunto - e abbiamo fatto un ottimo lavoro nel rimanere a contatto e aggrappati al nostro piano partit,a anche nei momenti in cui è venuto a galla il grande talento degli attaccanti di Venezia. Siamo rimasti sul pezzo per 40', contro squadre come la Reyer non si può prescindere da questo aspetto: non siamo stati sempre precisi o perfetti, ma siamo stati sempre dentro la partita". (ANSA).