Vaccini: frequenza garantita per estate in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 25 MAG - Per i bambini da 0 a 6 anni in Trentino, quanto alle vaccinazioni, sarà comunque garantita la frequenza scolastica e dei servizi estivi sostanzialmente fino a che non si arriverà al prossimo anno scolastico. Una delibera in tal senso è stata approvata dalla Giunta provinciale di Trento e spiegata dal governatore, Ugo Rossi, nella conferenza stampa settimanale che segue la riunione della giunta.

La delibera stabilisce che verranno garantiti i servizi educativi e scolastici e i servizi che integrano la conciliazione familiare a tutti i bambini, finché la verifica sulle vaccinazioni non sarà completata dall'azienda provinciale dei servizi sanitari. "Abbiamo preso la decisione di attendere la fine dei controlli - ha spiegato Rossi - per non creare disparità tra i bimbi, ad esempio a seconda dell'ordine alfabetico. Mi risulta comunque che in Trentino al momento siamo sotto soglia per una tipologia di vaccinazione. Il prossimo anno scolastico sarà quindi il tempo della verifica, a meno di cambiamenti che venissero decisi dal nuovo governo". (ANSA).