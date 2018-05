Truffatore seriale smascherato da carabinieri Canal S.Bovo

(ANSA) - TRENTO, 25 MAG - Smascherato dai carabinieri di Canal San Bovo un pluripregiudicato originario della provincia di Bari, S.R., 54 anni, già detenuto in carcere a Genova, accusato di una serie di reati legati a numerosi truffe compiute nel nord est.

Secondo le indagini dei carabinieri, l'uomo, utilizzando la carta d'identità rubata ad un sessantenne di Canal San Bovo, e sostituendo la fotografia con una propria, aveva inizialmente attivato due schede telefoniche, aperto due conti correnti postali a Ferrara e usufruito di prestazioni sanitarie all'ospedale di Trento. Successivamente avrebbe attivato 7 utenze telefoniche mobili e aperto in diverse città 5 conti correnti. Qui si presentava come dipendente o funzionario delle forze di polizia o armate, esibendo false tessere di riconoscimento oppure statini retributivi. Nei conti versava somme irrisorie, salvo poi emettere assegni. I reati contestati sono stati commessi a Canal S. Bovo, Trento e nel nord-est, e hanno documentato il riciclaggio di 25.000 euro in contanti.