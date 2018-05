Zaino con molotov trovato vicino a cattedrale Trento

(ANSA) - TRENTO, 24 MAG - Uno zaino contenente tre bottiglie incendiarie è stato trovato questo pomeriggio nei pressi della cattedrale di Trento.

Lo zaino è stato notato su una panchina in piazzetta d'Arogno da un operaio impegnato nei lavori di pulizia delle strade dopo il mercato settimanale del giovedì. Consegnato lo zaino alla polizia nella vicina via Giovanni Prati, dietro alla facoltà di Sociologia, gli agenti hanno chiuso la strada in attesa dell'arrivo degli artificieri i quali hanno verificato che le molotov erano prive di innesco. Al momento non c'è stata alcuna rivendicazione del gesto che potrebbe essere stato dimostrativo.