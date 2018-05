Schullian, saluti in tedesco con Conte

(ANSA) - ROMA, 24 MAG - "Guten Abend, presidente", "Guten Abend", buonasera, risponde Giuseppe Conte. E' l'esordio della consultazione del Gruppo delle Autonomie con il premier incaricato raccontato dal deputato della Südtiroler Volkspartei (Svp) Manfred Schullian, presidente del Gruppo Misto alla Camera. "Non abbiamo poi parlato in tedesco", ha ribadito Schullian, che aveva già ironizzato sull'argomento all'uscita del colloquio. Conte come giurista ha approfondito il tedesco tra l'altro in Austria, con una esperienza accademica inserita nel suo curriculum e messa in discussione da alcuni media nei giorni scorsi.

"Conte ci ha detto che le autonomie che funzionano sono realtà che vanno valutate. Da parte sua abbiamo percepito sensibilità su questo tema, che pure non è presente nel programma di governo". Lo ha riferito dopo il colloquio con il premier incaricato il deputato della Svp altoatesina Manfred Schullian. "Il presidente ci ha detto che il regionalismo, la concertazione, non può essere un livellamento verso il basso", ha raccontato ancora il parlamentare.