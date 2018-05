Libri: 'Mio figlio in rosa' a Trento, storia di un bimbo

(ANSA) - TRENTO, 24 MAG - Camilla ha 46 anni e tre figli.

Federico, il secondogenito, biologicamente maschio, da quando ha un anno e mezzo ha manifestato l'esigenza di essere (anche) una bambina: vuole gonne e abiti rosa, preferisce la compagnia di amiche femmine, nei giochi si identifica con le fatine. Camilla ha deciso di non ostacolarlo, perché così Federico è più felice, e ha raccontato in un libro la storia del figlio, 9 anni, con i capelli lunghi e lo smalto rosa. Il volume, 'Mio figlio in rosa', di Camilla Vivian, Manni Editori, 182 pagine, verrà presentato a Trento in questi giorni, in uno degli eventi in vista del Dolomiti Pride del 9 giugno.

Insieme verrà aperta (fino al 31 maggio) al dipartimento di sociologia dell'università di Trento la mostra 'Ella (She)', con cui la fotografa Marika Puicher ha vinto il The Pride Photo Award 2015. Documenta la vita di Elian Angel Ruiz, 12 anni, di Madrid e della sua famiglia: da quando aveva due anni i genitori di Eli si sono accorti che loro figlio si sentiva una bambina.

(ANSA).