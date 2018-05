Incidenti montagna: morto sacerdote 76 anni

(ANSA) - TRENTO, 24 MAG - È stato ritrovato morto sul monte Baldo, in Trentino, un sacerdote di 76 anni, disperso da ieri.

L'anziano è stato avvistato da un elicottero del soccorso alpino in un canalone tra cima Longino e malga Artilone.

A dare l'allarme ieri era stato un amico del sacerdote, perché l'anziano prete era andato a fare una passeggiata, ma non aveva fatto ritorno. Erano scattate subito le ricerche da parte di soccorso alpino e vigili del fuoco nella zona sopra Avio e stamani c'è stato il ritrovamento. (ANSA).