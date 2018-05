Disabili: Trentino, nuovo servizio per persone non udenti

(ANSA) - TRENTO, 23 MAG - Con un protocollo siglato oggi dalla Provincia autonoma di Trento con le associazioni Handicrea, Abc onlus e con l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi, dai primi di giugno sarà attivo in via sperimentale un nuovo servizio per le persone non udenti. "Un accordo che va nella direzione di ampliare l'inclusione sociale", ha commentato l'assessore provinciale alla Salute, Luca Zeni.

Negli uffici di Handicrea in San Martino a Trento, dai primi di giugno fino a dicembre, ogni venerdì, sarà operativo uno sportello dedicato alle persone sorde con un interprete della Lingua dei segni. Il servizio, per due volte al mese, sarà esteso anche ad altri quattro punti informativi sul territorio: a Pergine, a Villa Rosa, a Rovereto, in Comune, ma anche a Tione, nella Comunità di Valle, e a Riva del Garda, alla cooperativa 'Mimosa'. In seguito si farà un bilancio per capire come procedere nel 2019. (ANSA).