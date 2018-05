Ue,affrontare assieme sfida traffico tir

(ANSA) - BRUXELLES, 22 MAG - "Il problema del traffico pesante attraverso il corridoio del Brennero è una sfida regionale che deve essere affrontata in modo congiunto. La Commissione europea cerca di facilitare una soluzione ed è disponibile a dare ulteriore assistenza". Così un portavoce dell'esecutivo comunitario, alla richiesta di commentare quanto avviene al Brennero, dove si registrano 70km di coda di mezzi pesanti, per la politica di contingentamento attuata dal Tirolo.

"In febbraio a Monaco di Baviera, ministri degli Stati membri e rappresentanti delle regioni coinvolte si sono riuniti per esplorare soluzioni comuni nella gestione del traffico. Da allora il lavoro è continuato a livello tecnico, in vista di un ulteriore incontro a livello ministeriale" previsto "per il 12 giugno a Bolzano", spiega il portavoce.