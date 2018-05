Finest: apre all'Africa con Etc Group

(ANSA) - PORDENONE, 22 MAG - Finest Spa, società finanziaria per l'internazionalizzazione delle imprese del Nordest italiano, ha deliberato l'ingresso come equity partner nel capitale sociale della società trevigiana di servizi Etc Group, che ha sviluppato negli anni un know how e un metodo di lavoro innovativo per lo sviluppo e la gestione di progetti di fornitura e d'investimento di imprese italiane in Africa.

Finest è operativa in 44 Paesi esteri, inclusi i Paesi Med africani, dal Marocco all'Egitto, che rappresentano la porta d'ingresso per un continente vasto ed eterogeneo, le cui stime di crescita complessiva indicate dalla Banca Africana di Sviluppo sono superiori al 4% nel prossimo biennio.

Il gruppo Etc affianca imprese e banche italiane e africane nello sviluppo di investimenti industriali, anche con attività di private equity e mezzanine capital, advisory, formazione tecnica e manageriale, credit rating e recupero crediti. (ANSA).