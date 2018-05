Due denunce per uccellagione

(ANSA) - BOLZANO, 22 MAG - I carabinieri hanno denunciato due uomini, un 79enne di Cremona e un bresciano 58enne, per uccellagione, ricettazione e maltrattamento di animali. Sulla loro autovettura, fermata sulla Mebo nei pressi di Appiano, i militari hanno trovato 37 nidiacei di Tordo Bottaccio, prelevati in mattinata dal Parco Nazionale dello Stelvio in Val Venosta.