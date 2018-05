Ciclismo: tornano 'Leggendaria Charly Gaul' e 'Moserissima'

(ANSA) - TRENTO, 22 MAG - Presentate al Muse di Trento, alla presenza di Francesco Moser, le prossime edizioni de "La Leggendaria Charly Gaul", e "La Moserissima", appuntamenti chiave della stagione ciclistica trentina in programma dal 6 all'8 luglio.

"La Moserissima si farà fra strade bianche, vigneti e meleti con partenza ed arrivo a Trento e tanti ristori. La sera precedente ci sarà la cena tipica e poi la ciclostorica, ad anticipare La Leggendaria Charly Gaul, di tutt'altra pasta perché si affronterà il Monte Bondone", ha detto Moser.

"L'8 giugno 1956 Charly Gaul vinse una tappa del Giro d'Italia davvero proibitiva, e per questo decidemmo di dedicare al lussemburghese una gara che racconta la storia di una salita mitica. In occasione del decennale dedicammo poi un'ulteriore manifestazione alla famiglia Moser, e così nacque La Moserissima", ha sottolineato la direttrice dell'Apt di Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi, Elda Verones.