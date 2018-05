Alla Trentino Volley il libero Grebennikov

(ANSA) - TRENTO, 21 MAG - Per le prossime due stagioni il libero Jenia Grebennikov giocherà per la Trentino Volley. Si tratta della seconda operazione di mercato del club di via Trener dopo l'acquisto del centrale Srecko Lisinac.

Il fuoriclasse francese, che a metà agosto compirà 28 anni, è riconosciuto come l'interprete più spettacolare ed efficace del suo ruolo, tanto preciso in ricezione quanto straordinariamente presente in difesa. Figlio d'arte (il padre Boris è stato giocatore della Nazionale russa ed ora è allenatore in Francia), arriva a Trento dopo tre stagioni vissute da protagonista a Civitanova.

Sarà il secondo libero straniero della storia di Trentino Volley (il primo fu il tedesco Frank Backmann nella stagione 2004-05), ma anche il secondo giocatore francese di sempre, dopo lo schiacciatore Renaud Herpe nella fortunata stagione 2009-10.