Senzatetto: Serve proroga accoglienza

(ANSA)- BOLZANO, 20 MAG - La proroga del servizio di accoglienza di bassa soglia per senza fissa dimora (un posto letto e un riparo notturno), che sarà a breve discussa in Giunta comunale di Bolzano, per i Verdi, che la richiedevano sin dall'anno scorso, è innanzitutto necessaria per ragioni umanitarie. "Ogni società ha il compito di dare risposte ai bisogni delle persone più deboli e in difficoltà e favorire processi inclusivi anziché di emarginazione cercando di ridurre il disagio e tensioni sociali", afferma la consigliera verde Chiara Rabini e sottolinea: "La proroga é necessaria anche per ragioni igienico sanitarie, per evitare bivacchi e che persone trovino riparo in posti inadatti e insicuri senza servizi igienici, con una sempre più crescente intolleranza dei cittadini e cittadine e delle forze politiche che chiedono alle istituzioni tutte la compartecipazione ad una gestione di un fenomeno noto e programmabile e legato agli attuali flussi migratori". Negli ultimi due anni si é calcolato un numero di 200 persone senza tetto.