Università, per i trentini aiuta crescita territorio

(ANSA) - TRENTO, 17 MAG - I trentini hanno un'immagine molto positiva dell'Università di Trento. Più del 65% afferma che l'ateneo è significativamente migliore o migliore delle altre università italiane. Il 34% ritiene che sia più o meno come le altre università italiane.

Meno dell'1% ha invece un'opinione negativa e ritiene l'ateneo trentino significativamente peggiore o peggiore di altre università italiane. Non solo: l'88,8% degli intervistati afferma che l'università, in futuro, contribuirà alla crescita culturale della comunità trentina. I dati emergono dall'indagine 'La percezione dell'Università di Trento nella cittadinanza della provincia di Trento', condotta dal professor Ivano Bison in collaborazione con Doxa, nella primavera 2018, su un campione di 800 individui rappresentativi degli abitanti della provincia di Trento, di età compresa tra 18 e 65 anni.