Porte aperte in opifici idraulici del Trentino

(ANSA) - TRENTO, 16 MAG - Sabato 19 e domenica 20 maggio sarà possibile visitare mulini, segherie e fucine del Trentino, operanti un tempo con l'energia prodotta dall'acqua.

L'iniziativa è promossa in Italia dall'Associazione italiana amici dei mulini storici (Aiams) nell'ambito delle Giornate europee dei mulini, in Trentino in collaborazione con il Museo degli usi e costumi della gente trentina. In alcuni casi alla visita è abbinato un laboratorio didattico. Gli opifici che aderiscono sono: Segheria veneziana e Museo del legno, Coredo; Mulino Bertagnolli o Gió a l'aca, Fondo; Fucina Marinelli, Molino Ruatti e segherie veneziane, val di Rabbi; Segheria veneziana, Malé; Fucina, val Meledrio, Dimaro; Molìn dei Turi e Segheria e museo etnografico del legno, Celledizzo; Sentiero etnografico rio Caino, Cimego; Mulino Zeni, Brentonico; Mulino di Arlanch, Vallarsa; Segheria di Terragnolo; Fucina Zanghellini, Agnedo; Mulino Dorigoni, Civezzano; Museo di San Michele all'Adige; Segheria e Fucina, Sentiero dei vecchi mestieri, Grumes.