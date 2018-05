Alla scoperta della storia dei trasporti in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 14 MAG - Sabato 26 e domenica 27 maggio sarà possibile visitare il Museo TTram - Archivio e Museo del trasporto pubblico in Trentino, presso la sede di Trentino Trasporti e, insieme, la mostra dedicata ai 150 anni della Ferrovia del Brennero, allestita alle Gallerie di Piedicastello dalla Fondazione Museo storico del Trentino.

Le due esposizioni, il Museo TTram e la mostra dedicata ai 150 anni della Ferrovia del Brennero saranno collegate solo per queste due giornate da un servizio di navetta. Il Museo TTram racconta la storia del trasporto pubblico in Trentino, mentre l'archivio storico ripercorre le vicende di Ferrovia Trento-Malé e di Atesina dalla fondazione ad oggi. Oggetti, immagini e documenti d'epoca testimoniano l'evoluzione dei trasporti. Mezzi ferroviari e autobus del passato sono in esposizione all'esterno. La Mostra "150 anni Ferrovia del Brennero" ricorda la storia della costruzione della ferrovia dalle origini fino agli sviluppi più recenti.