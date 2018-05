Alpini: 4 mostre a Gallerie Piedicastello

(ANSA) - TRENTO, 10 MAG - Sono state aperte ufficialmente oggi le quattro mostre allestite, in occasione dell'Adunata degli alpini, presso le Gallerie di Piedicastello. Le mostre saranno visitabili dal 10 al 13 maggio, dalle ore 9 alle ore 18, con ingresso libero.

La prima mostra si intitola 'I manifesti delle Adunate', cioè il racconto dei raduni alpini attraverso i manifesti, dalla prima Adunata spontanea tenutasi nel 1920 sul monte Ortigara nel vicentino, fino a quella di Trento del 2018. La seconda mostra si intitola invece 'Alpini sul fronte russo', i racconti della guerra in prima persona fatti da Pasquale Corti, classe 1922, reduce di Russia. Altra esposizione è quella sulle 'Fosse di Kirov', che racconta l'internamento di militari italiani dopo pesantissime marce a piedi e lunghi viaggi in treno. Ultima esposizione è quella fotografica di Paolo Monelli: nel suo archivio ci sono più di mille fotografie, scattate fra la Valsugana e i monti (Lagorai, Ortigara) che la circondano.