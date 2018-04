Festival di Acqua e Luce a Bressanone

(ANSA) - BOLZANO, 13 APR - Uno spettacolo di arte, acqua, luce e suoni animerà il centro storico di Bressanone tutte le sere dal 10 al 26 maggio dalle ore 21.00 alle ore 24.00 in occasione del Festival di Acqua e Luce.

14 artisti locali e internazionali tra i quali i famosi performers francesi della luce Spectaculaires - Allumeurs d'Images, utilizzeranno la loro creatività per dar vita a un evento suggestivo, interpretando e valorizzando i tesori culturali e punti d'acqua di Bressanone in luoghi luminosi e magici. Protagonisti della manifestazione le tante fontane nel centro storico, allestite con installazioni di luce e d'arte nonché il luogo della confluenza tra i fiumi Isarco e Rienza. I visitatori potranno andare gratuitamente alla scoperta di questi siti e lasciarsi ispirare dall'affascinante tema della manifestazione. Quest'anno il Festival di Acqua e Luce è anche partner ufficiale della prima edizione del Day Of Light dell'Unesco il 16 maggio e dedicata al ruolo centrale che ha la luce nella scienza e nella cultura.