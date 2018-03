Turismo: Europa Market a Trento da 16 Paesi

(ANSA) - TRENTO, 22 MAR - Torna a Trento in piazza Fiera, da oggi fino a domenica 25 marzo, Europa Market, l'appuntamento con produttori e commercianti a 16 Paesi europei e SudAmerica con oltre 40 banchi. Negli stand un misto di cucina internazionale e shopping europeo. L'iniziativa, organizzata dall'Anva nazionale con la collaborazione della Confesercenti del Trentino, è l'occasione per degustare sapori e profumi internazionali e fare acquisti particolari, da Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Rep. Ceca, Slovenia, Spagna, Ungheria, Olanda, Polonia, Gran Bretagna, Argentina, India, Brasile, Messico, Guatemala e naturalmente l'Italia. Oltre a degustare i piatti tipici, si potranno portare a casa leccornie e artigianato tradizionale, come i fiori e i giocattoli in legno dall'Olanda, le specialità polacche, l'artigianato e le pelli di renna della Finlandia, i cibi speziati di Argentina e Messico, i tessuti francesi, le sete indiane, le ceramiche di Bassano, il cachemire made in Italy. (ANSA).