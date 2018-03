Sicurezza: ronda notturna di Casapound a Trento

(ANSA) - TRENTO, 22 MAR - "Ieri sera alcuni attivisti di CasaPound hanno passeggiato nuovamente per Trento, questa volta a Ravina, per scongiurare eventuali furti o episodi di degrado".

Così in una nota Filippo Castaldini, Casapound Trento, riferisce di una ronda organizzata nella notte nel capoluogo.

"Dopo l'ondata di furti di questi giorni - spiega - abbiamo deciso, dopo essere stati contatti da alcuni residenti, di organizzare la nostra passeggiata a Ravina, perché crediamo che di fronte all'immobilismo del centrosinistra e del centrodestra, debba essere data ai trentini una risposta forte e una speranza per ritornare alla sicurezza di qualche tempo fa".

"Riprendersi i quartieri - conclude - si può e per farlo dobbiamo scendere per le strade e farli vivere per scoraggiare delinquenti e malintenzionati". (ANSA).