Ambiente: Eusalp al lavoro per creare una rete verde alpina

(ANSA) - TRENTO, 22 MAR - Porre le basi per la creazione di una rete di infrastrutture transeuropea verde (Ten-G), la prima in Europa: una serie di spazi naturali quindi compresi laghi e fiumi, che abbia una estensione sovranazionale e caratterizzi un ambito delicato come quello montano. È l'obiettivo dell'incontro del gruppo di azione 7 di Eusalp, la strategia dell'Ue per la regione alpina, in corso da ieri in Trentino, alla Fondazione Mach di San Michele all'Adige. Nella due giorni di lavoro si definiscono le priorità di lavoro, in particolare in riferimento a settori da mappare o monitorare, per poi potere redigere proposte di progetti che possano accedere a fondi nazionali e internazionali.

L'incontro segue la dichiarazione d'intenti firmata a Monaco di Baviera dagli assessori e dai ministri per l'ambiente delle Regioni di Eusalp il 2 ottobre scorso, per sviluppare l'infrastruttura verde alpina, come rete strategica di aree naturali o seminaturali, per garantire un futuro sostenibile e vivibile. (ANSA).