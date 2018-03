Acqua: Trentino Alto Adige tra bollette meno care, 188 euro

(ANSA) - TRENTO, 22 MAR - È di 188 euro la media per la spesa della bolletta dell'acqua in Trentino Alto Adige, con i 147 euro di Trento e i 228 di Bolzano, rispetto alla media nazionale di 408 euro. La fotografia emerge dall'Osservatorio prezzi e tariffe di Cittadinanzattiva che ha realizzato la 13/a Indagine sui costi sostenuti da una famiglia (fino a tre componenti e con un consumo medio di 192 metri cubi all'anno) per il servizio idrico integrato nel corso del 2017.

Il livello di dispersione idrica si attesta al 27% rispetto al 35% della media nazionale e anche su questo fattore Bolzano registra un valore peggiore, con il 32%, rispetto al 22% di Trento.

Con qualche accorgimento, suggerisce l'associazione, si risparmiano 42 euro l'anno: sostituendo, una volta su due, la doccia al bagno, riparando un rubinetto, usando lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico, chiudendo il rubinetto mentre si lavano i denti. (ANSA).