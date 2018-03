Polizia controlla 102 persone nella notte a Trento

(ANSA) - TRENTO, 21 MAR - Controlli a tappeto ieri fino alla notte a Trento da parte della polizia, con verifiche su 102 persone, in larga parte straniere. È stato impegnato personale della questura, con la collaborazione del reparto prevenzione crimine Lombardia, del reparto mobile di Padova, del comando provinciale dei carabinieri e del comando provinciale della guardia di finanza con le relative unità cinofile e del battaglione carabinieri di Mestre, con l'ausilio della polizia locale di Trento e Bondone.

La squadra volante ha arrestato un senegalese colpito da ordinanza di custodia cautelare in carcere della Procura di Trento per reati connessi al traffico di stupefacenti. Un egiziano e tre tunisini, irregolari sul territorio nazionale, sono stati colpiti da provvedimento di espulsione del questore e accompagnati al Centro di permanenza per il rimpatrio di Torino.

Un nigeriano e un tunisino, anch'essi irregolari, sono stati destinatari del decreto di espulsione e dell'ordine di allontanamento dal territorio nazionale. (ANSA).