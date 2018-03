Pallavolo: Trentino Volley batte Chaumont 3-0

(ANSA) - TRENTO, 21 MAR - "Siamo felici di avere centrato la qualificazione al turno successivo e vogliamo pensare solo a questo traguardo conquistato". Così Angelo Lorenzetti, allenatore della Trentino Volley, dopo la vittoria di ieri sera per 3-0 contro Chaumont a Trento, che ha portato la qualificazione per i Playoffs 6 di 2018 Cev Volleyball Champions League.

"Non è stata una partita di alto livello per quel che riguarda il gioco - ha aggiunto - e abbiamo avvertito la tensione dovuta all'importanza della posta in palio, ma siamo riusciti ad essere freddi nei momenti decisivi. Per noi è iniziata una settimana fondamentale e ho quindi scelto di mescolare la carte in tavola, facendo giocare chi era più fresco e aveva addosso tante energie da offrire". (ANSA).