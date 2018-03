Musica: Ermal Meta in Trentino il 2 agosto

(ANSA) - TRENTO, 21 MAR - Ermal Meta, vincitore dell'ultimo Festival di Sanremo insieme a Fabrizio Moro con il brano "Non mi avete fatto niente", approda in Trentino con il suo "Non Abbiamo Armi Tour". L'appuntamento è il 2 agosto a Castellano di Villa Lagarina nell'ambito dell'evento Castelfolk.

I biglietti per il concerto, prodotto da Mescal, sono disponibili dalle 12 di oggi, mercoledì 21 marzo, nei circuiti PrimiallaPrima e Ticketone. "Non abbiamo armi", terzo album da solista, è composto da 12 canzoni inedite. (ANSA).