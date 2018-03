Elezioni: ricalcolo in Trentino, Segnana eletta deputata

(ANSA) - TRENTO, 21 MAR - Il ricalcolo dei voti sul proporzionale in Trentino porta in Parlamento la trentina Stefania Segnana (Lega). Il responso giunge a conclusione dei riconteggi conclusi ieri sera dalla Corte d'appello di Trento. Proprio un primo riconteggio, meno di una settimana fa, l'aveva messa fuori dal Parlamento, portando in Aula al suo posto col proporzionale in Trentino Alto Adige la deputata altoatesina di Forza Italia Michaela Biancofiore. Ora Segnana si aggiunge all'elenco degli eletti in Trentino. (ANSA).