Carcere Trento: nuovo cappellano è don Mauro Angeli

(ANSA) - TRENTO, 21 MAR - Don Mauro Angeli, noneso di Cles, 35 anni compiuti oggi, è il nuovo cappellano della Casa circondariale di Spini di Gardolo a Trento. Prende il posto del padre comboniano Stefano Zuin, che era subentrato a sua volta, nel 2017, a padre Fabrizio Forti e che ora può ripartire come missionario nel Sud Sudan. "Questi ultimi mesi, prima che padre Stefano ci salutasse, mi hanno permesso di fare da ponte. Quindi sto iniziando a conoscere questa realtà ed entro in punta di piedi perché è particolare, c'è molto bisogno. È un ambiente dove si impara soprattutto ad ascoltare. Spero di riuscire a farlo in modo adeguato, aiutando nel contempo la comunità trentina, cominciando da quella ecclesiale, a sentire il carcere come un luogo che merita grande attenzione e vicinaza da parte di tutti, non solo delle istituzioni", è il commento di Don Mauro Angeli, rilasciato nel corso di una conferenza stampa in cui è stata presentata anche la rivista dei detenuti 'Non solo dentro. Parole dal carcere'.