Carcere Trento: inserto trimestrale su 'Vita Trentina'

(ANSA) - TRENTO, 21 MAR - 'Vita Trentina' lancia una nuova iniziativa editoriale in collaborazione con l'associazione trentina Apas, che da 33 anni si occupa di sostegno a detenuti, ex detenuti e alle loro famiglie. A partire dal numero in uscita giovedì 22 marzo, con cadenza trimestrale, il settimanale diocesano avrà un inserto a colori di quattro pagine scritto da una redazione composta da una decina di detenuti, sia comuni che in regime di protezione, cioè persone recluse per reati sessuali o collaboratori di giustizia.

La testata si chiama 'Non solo dentro. Parole dal carcere', una realtà in qualche modo già presente nel carcere di Spini da circa quattro anni con una proposta di attività giornalistica guidata da Piergiorgio Bortolotti, volontario Apas e per anni al fianco di don Dante Clauser al Punto d'Incontro di via Travai a Trento, con la collaborazione dei volontari Annalisa Dolzan e Giulio Tiella. (ANSA).