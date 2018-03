Storia: archivi scuole Crispi e Sanzio di Trento in un libro

(ANSA) - TRENTO, 20 MAR - Negli archivi delle scuole Crispi e Sanzio di Trento sono conservati ricordi di alunni e insegnanti, documenti, racconti e insieme pezzi della storia della città, da Man a Oltrecastello, da Povo alla scuola speciale Santissdimi Angeli, che accoglieva i bambini ricoverati all'ospedale, del doposcuola del Villaggio del Fanciullo Sos o della scuole Verdi.

Gli inventari degli archivi dal 1872 al 1975, ordinati grazie al lavoro di Francesca Benini, Chiara Bruni, Emanuela Pandini e Ines Parisi di Ar.Coop. di Rovereto, sono stati raccolti in un libro curato dalla Soprintendenza per i Beni culturali - Ufficio Beni archivistici, librari e Archivio provinciale.

Consultando la corrispondenza scritta circa un secolo fa si può notare la presenta di problematiche quali quelle collegate alle malattie infettive, che allora causavano la chiusura della scuola, come capitò nel luglio 1904 a causa di un'epidemia di scarlattina, o il referendum per l'orario delle lezioni antimeridiane alle scuole Verdi indetto nel 1923. (ANSA).