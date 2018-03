Incidenti montagna: snowboarder morto in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 20 MAR - Un turista di 35 anni, della Repubblica di San Marino, è morto stamani in un incidente sulle piste da sci a Madonna di Campiglio, in Trentino. Si tratta di uno snowboarder che era in fuori pista sullo Spinale.

L'intervento di una squadra di soccorso alpino dei carabinieri, coi sanitari, non ha potuto fare altro che constatare il decesso. (ANSA).