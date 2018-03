Riciclo carta e cartone, porte aperte in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 19 MAR - In Trentino Alto Adige sono tre gli impianti per il riciclo di carta e cartone che aderiscono alla tre giorni di apertura al pubblico, dal 21 al 23 marzo, promossa dal consorzio nazionale Comieco.

Si tratta delle Cartiere Villa Lagarina - Villa Lagarina, la piattaforma di selezione Moser Marino & figli s.r.l. di lavis e la piattaforma di selezione f.lli SantinI S.r.l. di Bolzano.

"48 impianti attivi in tutta la regione danno nuova vita ad oltre 270 mila tonnellate di macero l'anno, con una produzione annua di carta e cartone per imballaggi e imballaggi venduti in Italia che supera le 270 mila tonnellate (3% del totale venduto in Italia)", sottolinea Piero Attoma, presidente di Comieco. "E se in Trentino Alto Adige il riciclo di carta e cartone funziona così bene - aggiunge - è anche merito dei cittadini che si impegnano nella raccolta differenziata: nel 2016 sono state raccolte nella regione oltre 80 mila tonnellate di carta e cartone, 76 kg per abitante (procapite nazionale di 53 kg)".