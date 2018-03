Gdf arresta giovane grazie a fiuto cani

(ANSA) - TRENTO, 17 MAR - Il fiuto di due cani antidroga ha contribuito all'arresto di un giovane straniero per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Si tratta di un tunisino individuato dalla Guardia di finanza di Trento nella zona di Villazzano, che alla vista dei militari ha accelerato il passo e li ha insospettiti, entrando poi in un portone. I finanzieri, con i cani Apiol e Gabriel, l'hanno inseguito e nell'appartamento hanno trovato e sequestrato 17 grammi di cocaina preparata in dosi, un grammo di hashish, due bilancini elettronici di precisione e 2.280 euro in contanti, di cui il giovane non ha saputo o voluto giustificare l'origine, e materiale vario per il confezionamento. Al momento dell'arresto ha inveito contro i militari e sferrato una serie di colpi, che gli sono valsi anche l'accusa di oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. E' stato quindi portato in carcere a Trento, in attesa del processo per direttissima.