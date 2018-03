Molti altoatesini lavorano di sabato

(ANSA) - BOLZANO, 16 MAR - In Alto Adige, quasi ogni terzo occupato lavora ogni sabato e più di ogni decimo ogni domenica - con punte nell'agricoltura e nel turismo. Lo dimostra l'indagine Ipl sulle condizioni di lavoro. Tra i lavoratori autonomi, il 27,5% deve spesso lavorare quotidianamente o diverse volte al di fuori dell'orario lavorativo e l'11,0% degli occupati vengono informati dei cambiamenti nel proprio orario di lavoro lo stesso giorno o il giorno prima.

Esattamente il 28,5% dei lavoratori autonomi dell'Alto Adige intervistati dall'Ipl lavorano tutti i sabati del mese.

Nell'agricoltura e nel settore turismo, lavorare il sabato raggiunge valori di picco rispettivamente dell'80,0% e dell'85,4%. "In Alto Adige il 13,6% degli intervistati lavora anche tutte le domeniche: il 33,4% nell'agricoltura e il 67,0% nel turismo", afferma la Vicedirettrice dell'Ipl Silvia Vogliotti. Questo è il risultato più eclatante dello studio Ewcs sulle condizioni di lavoro per quanto riguarda l'orario di lavoro in Alto Adige.