Londra sceglie le facciate altoatesine

(ANSA) - BOLZANO, 15 MAR - L'azienda altoatesina specializzata in involucri edili Frener & Reifer è attualmente impegnata nella realizzazione della facciata in vetro a gradini del lussuoso shopping mile Coal Drops Yard, nella zona di King's Cross.

Allo stesso tempo sono in fase di realizzazione sia la facciata mobile dell'edificio St. Giles Circus, nella centralissima Oxford Street, sia gli elementi finestrati e un tetto con volta a botte per il progetto Devonshire House. Gli involucri edili per i lussuosi progetti residenziali di Clarges Mayfair e Gasholders sono stati completati a fine 2017.