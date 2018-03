Torna il 'Rosmini Day' a Rovereto

(ANSA) - TRENTO, 13 MAR - Si terrà dal 19 al 24 marzo a Rovereto il "Rosmini Day" 2018, in occasione dell'anniversario della nascita del filosofo Antonio Rosmini (Rovereto, 24 marzo 1797). In programma concerti, lectio magistralis, mostre, incontri per le scuole, itinerari e uno spettacolo teatrale.

L'obiettivo - dicono gli organizzatori - è quello di favorire un accostamento alla vita e alla opera di un intellettuale che - benché sul punto di ricevere la porpora cardinalizia - venne a lungo osteggiato dalla Chiesa fino alla sua definitiva riabilitazione e beatificazione (novembre 2007).

Inizio ufficiale alle 17.30 di lunedì 19 marzo con una lectio rosminiana di Maurizio Malaguti (Università di Bologna) sul tema "Memoria e profezia. La cittadinanza evangelica di A. Rosmini" che si terrà nella Sala degli Specchi di casa Rosmini.

Enti promotori del 'Rosmini Day' sono Comune di Rovereto, Centro di studi e ricerche A. Rosmini, Università di Trento, Biblioteca Rosminiana e Accademia degli Agiati.