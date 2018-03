Assicurazioni: Itas Mutua avrà un amministratore delegato

(ANSA) - TRENTO, 10 MAR - In Itas Mutua verrà introdotta la figura di un amministratore delegato, "per uniformare l'assetto della Mutua alla prassi degli organi vigilati (banche e assicurazioni in primis)". Lo ha deciso l'assemblea dei delegati che ha approvato le modifiche allo statuto sociale.

Nel corso della seduta è stata inoltre votata l'approvazione del regolamento per la nomina del nuovo cda che verrà eletto nella prossima assemblea programmata a fine aprile.

"Le modifiche - ha affermato il presidente Fabrizio Lorenz - non vanno ad intaccare in alcun modo l'esclusività della natura mutualistica di Itas. Ivass ci ha mandato un segnale e noi abbiamo accolto tutte le osservazioni in un'ottica di miglioramento, per una naturale evoluzione verso una forma più moderna di Mutua".