Cinema: documentario ¡Viva Kino! presentato a Trento

(ANSA) - TRENTO, 7 MAR - Jorge Ivan Gutierrez, playmaker dell'Aquila Basket e della Nazionale messicana, è intervenuto alla presentazione del film documentario ¡Viva Kino! a Trento al cinema Vittoria, in dialogo con Andreas Fernandez della Fondazione Sant'Ignazio.

Gutierrez ha raccontato la sua storia personale, il suo vissuto da giovanissimo migrante dal Messico agli Usa attraverso il muro: "Ho impresso lo sguardo di mia madre il giorno che sono partito. Era verso mezzogiorno. Ero ancora un ragazzino. Lei aveva lo sguardo nel vuoto. Il muro, il confine, è sempre lì davanti, direi quasi istituzionalizzato. Ti segna per sempre".

Presenti anche Alberto Chini, presidente dell'associazione Padre Chini e Lia Beltrami regista del film, a nome di tutta la troupe di Aurora Vision.

Il documentario ora partirà in tour: il 15 marzo sarà a Hollywood per 7 giorni al cinema Arena. Il 17 marzo sarà in Arizona a Tucson, il 18 a Nogales, davanti alla frontiera tra Usa e Messico, poi in Messico a Santa Magdalena de Kino e Hermosillo. (ANSA).