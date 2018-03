Maturità quadriennale a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 6 MAR - Il ministero dell'istruzione ha autorizzato l'Istituto Galileo Galilei di Bolzano a sperimentare, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, un percorso di scuola secondaria quadriennale. "Un ringraziamento particolare va alla Sovrintendente e ai suoi collaboratori che sono riusciti ad aggiungere la nostra scuola al gruppo dei cento istituti sperimentali già approvato a dicembre", afferma il dirigente scolastico Calogero Arcieri.

L'Iiss Galileo Galilei di Bolzano è il polo scolastico in lingua italiana più frequentato della provincia. Il nostro settore d'elezione è quello delle scienze e le tecnologie, declinate diversamente per gli indirizzi presenti nell'offerta formativa. "Il progetto quadriennale non si intende solo come abbreviazione del percorso di studi, ma come occasione per lo studente di partecipare attivamente alla propria formazione", spiega Arcieri. Una piattaforma digitale didattica permetterà l'e-learning con ore pomeridiane di tutoraggio e verifiche online.