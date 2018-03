Biancofiore eletta a Piacenza

(ANSA) - BOLZANO, 06 MAR - Michaela Biancofiore, sconfitta nel duello con Maria Elena Boschi nell'uninominale a Bolzano, risulta invece eletta per Forza Italia nel proporzionale nel collegio di Piacenza. Biancofiore è coordinatrice regionale di Forza Italia in Trentino Alto Adige. Gli eletti nel proporzionale in Trentino Alto Adige sono Manfred Schullian (Svp), Dieter Steger (Svp), Emanuela Rossini (Patt), per la Lega invece Diego Binelli e Stefania Segnana, come anche Riccardo Fraccaro del M5s.

Il consigliere comunale della Lega Filippo Maturi risulta primo non eletto del suo partito nel collegio proporzionale Lazio 2. E' stata eletta la capolista Barbara Saltamartini.