Elezioni: centrodestra primo uninominali Camera in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 5 MAR - Alla Camera, come al Senato, lo scrutinio dei collegi uninominali in Trentino vede in vantaggio il centrodestra. In Alto Adige invece il centrosinistra è davanti.

Nel collegio di Trento, a 96 sezioni su 226, il centrodestra è al 37,94% con Giulia Zanotelli (Ln), la Lega al 26,03%, Fi all'8,85%. Il centrosinistra è al 33,32% con Mariachiara Franzoia (Pd), il Pd al 21,25%, Svp-Patt al 5,36%. A Rovereto, 26 sez. su 177, il centrodestra è al 42,26% con Vanessa Cattoi (Ln) e il centrosinistra al 28,89% col deputato uscente Michele Nicoletti (Pd). A Pergine il centrodestra è al 46,19% con Maurizio Fugatti (Ln) e il centrosinistra al 26,08% col deputato uscente Lorenzo Dellai (Civica). A Bolzano, 41 sez. su 143, il centrosinistra con Maria Elena Boschi (Pd) è al 45,20% e il centrodestra al 23,66% con Michaela Biancofiore (Fi). A Merano, 81 sez. su 149, il centrosinistra di Svp-Patt è al 76,59% con Albrecht Plangger. A Bressanone, 145 sez. su 194, il centrosinistra con Svp-Patt con Renate Gebhard è al 66,07%.

(ANSA).