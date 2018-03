Dellai, cede anomalia trentina

(ANSA) - TRENTO, 5 MAR - "Questa volta più di altre, la tenuta della 'anomalia' trentina ha ceduto in modo totale e inspiegabile. Il centro sinistra autonomista é stato sconfitto e una larga maggioranza degli elettori si è affidata a forze nazionali radicalmente alternative, sia per valori che per concezione dell'Autonomia". Lo afferma l'ex deputato Lorenzo Dellai, battuto nel collegio uninominale della Camera a Pergine Valsugana da Maurizio Fugatti della Lega.

"Sorgono preoccupazioni pesanti e inquietanti per il futuro del nostro Paese, ma non meno insidiosi sono i dubbi per quello che potrà accadere da noi, con un Trentino sempre più politicamente lontano da Bolzano e sempre più omologato a un'Italia in declino".