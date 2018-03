Pallavolo: SuperLega, Trentino chiude al quarto posto

(ANSA) - TRENTO, 4 MAR - "Abbiamo completato il nostro percorso con un quarto posto che era tutt'altro che scontato da raggiungere ma che abbiamo assolutamente meritato recuperando posizioni su posizioni". Così il secondo allenatore della Trentino Volley, Francesco Petrella, dopo la sconfitta a Monza per 2-3.

"I ragazzi - ha commentato - sono stati strepitosi nel crederci sempre e a non abbattersi nei momenti difficili che ci sono stati nonostante continuassimo a raccogliere risultati positivi. Anche stasera abbiamo dovuto rincorrere l'avversario, faticando in ricezione e in battuta. Ci siamo trovati a dovere gestire una situazione di difficoltà, che abbiamo però risolto brillantemente vincendo quel quarto set, decisivo per la nostra classifica. Questa gara è stata l'emblema della nostra stagione". (ANSA).