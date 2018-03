Rossi, voto fondamentale sempre e ovunque

(ANSA) - TRENTO, 1 MAR - Un appello in favore del voto alle elezioni di domenica 4 marzo arriva dal presidente della Provincia autonoma di Trento, Ugo Rossi.

"Il voto è fondamentale sempre e ovunque, perché è in primo luogo con la scelta dei propri rappresentanti in Parlamento che un popolo libero, in un paese libero, esercita la propria democrazia", afferma Rossi. "Essere cittadini - aggiunge - significa poter esprimere la propria opinione politica, indipendentemente dalle origini, dalla condizione economica, dallo status sociale". "E se andare a votare è importante ovunque - prosegue Rossi - lo è a maggior ragione in una terra di Autonomia, come il Trentino, perché questa Autonomia nasce dalla comunità, spinge ad unire le forze, a coltivare una visione d'insieme. Per questo trova nel voto un momento di conferma fondamentale: votare infatti significa fare scelte responsabili, guardando anche oltre il proprio personale interesse. Significa pensare al bene comune e a un futuro possibile per i più giovani".