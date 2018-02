Caritas Alto Adige,6.000 regali solidali

(ANSA) - BOLZANO, 28 FEB - Nel 2017 sono circa 6.700 i regali per i bisognosi che la Caritas altoatesina, grazie all'originale progetto di donazione dei "regali solidali", è riuscita a raccogliere. Oltre 900 capre, altrettante galline e circa 2.400 kit scolastici sono stati destinati in Africa a famiglie e bambini bisognosi. 340 pasti e notti al caldo sono invece stati assicurati a persone senzatetto che si trovano nelle strutture della Caritas nella nostra provincia.

Nel 2017 i regali solidali - sottolinea la Caritas altoatesina - hanno portato felicità tre volte: a chi li ha donati, a chi li ha ricevuti e a chi, in Africa, Europa, Sudamerica e Alto Adige è stato assistito ricevendo animali, pozzi, scarpe, un letto caldo dove passare la notte e molto altro. "In un'epoca in cui tutto viene monetizzato, il dono che promuove il bene dell'altro è un'azione controcorrente. È un segno efficace della gratuità delle relazioni, quelle autentiche", dice il direttore della Caritas altoatesina Paolo Valente.