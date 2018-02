Nuoto: Trentino, Arianna Bridi atleta dell'anno

(ANSA) - TRENTO, 25 FEB - Si è tenuta ieri a Trento la Festa del nuoto, per celebrare i successi del 2017 e per fare il punto sull'attività e i progetti. La relazione è stata curata dal presidente della Fin del Trentino, Mario Pontalti, che ha evidenziato i successi, innanzitutto quello di Arianna Bridi, che si è confermata tra le migliori atlete del Mondo: ha vinto la classifica di Coppa del Mondo nella 10 km, grazie a due medaglie di bronzo, una d'argento ed altri ottimi piazzamenti, atleta dell'anno 2017.

Tra le giovani promesse c'è anche Letizia Baldessari, atleta della Rari Nantes Trento, compagna di squadra di Arianna, che ha vinto la medaglia d'oro ai Campionati Italiani nei 3.000 metri.

Citata anche Francesca Dallapè, presente per premiare i giovani atleti. Per il nuoto in vasca, ha sottolineato anche l'oro nei 50 rana e il bronzo nei 100 rana per la categoria junior di Sara Gusperti, Nuotatori Trentini. (ANSA).