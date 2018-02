Giochi: Fontana in trionfo, portabandiera Carolina Kostner

(ANSA) - PYEONGCHANG (COREA DEL SUD), 25 FEB - Sfila la delegazione italiana alla cerimonia di chiusura dei Giochi, e al centro c'è la regina azzurra. Arianna Fontana con le sue tre medaglie al collo, viene portata in trionfo, sulle spalle di altri azzurri, tra applausi e selfie. In precedenza, avevano fatto il loro ingresso tutti i portabandiera, per schierarsi al centro dello stadio: l'alfiere azzurro è Carolina Kostner.