Maltempo: in Trentino in arrivo freddo intenso

(ANSA) - TRENTO, 24 FEB - Tra la notte e il mattino di domani dovrebbero abbassarsi anche in Trentino le temperature, come già accaduto in questi giorni in altre parti d'Italia. Secondo le previsioni di MeteoTrentino, il servizio meteorologico provinciale, il calo delle temperature sarà sensibile e brusco, e domani potrebbe portare qualche debole nevicata fino alle quote più basse. Temperature sotto le medie stagionali previste anche per lunedì, anche se il cielo dovrebbe tornare per lo più soleggiato. (ANSA).