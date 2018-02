Un morto in palestra di roccia a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 23 FEB - E' deceduto poco dopo il ricovero all'ospedale di Bolzano un arrampicatore di 60 anni rimasto vittima di un incidente nella palestra di roccia Salewa Cube, una delle strutture indoor più grandi d'Italia.

L'incidente si è verificato alle ore 17.45 mentre l'uomo si stava allenando. Per motivi in via di accertamento, forse per un errore nella sicura, l'uomo, dopo aver perso l'appiglio, è precipitato per una decina di metri. In gravissime condizioni è stato trasportato dalla Croce bianca all'ospedale, dove è però deceduto per le ferite riportate nella caduta. Sul posto sono anche intervenute le forze dell'ordine per i rilievi di legge.